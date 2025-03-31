Özel’den İmamoğlu İçin Erken Seçim Talebi

CHP’NİN BAYRAM ETKİNLİKLERİ

CHP bu yıl, diğer siyasi partilerle bayramlaşma gerçekleştirmedi. Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında partililerle bayram kutlaması yaptı. Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri’de tutmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız.” ifadelerini kullandı.

POJİNLERE YÖNELİK MESAJLAR

Özel, bir taraftan polisi doğrudan hedef gösterecek hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkat çekti ve “Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu’nun arkasındadır, milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır.” şeklinde konuştu.

BÜYÜK İMZA KAMPANYASI

Ayrıca, dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattıklarını belirten Özel, “‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum’ diyen ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz.” dedi.