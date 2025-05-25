“Özel’den Pankart Soruşturmasına Tepki”

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NA YASAKLAR VE PROTESTOLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının toplu taşıma araçlarında, metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi yerlerde kullanımını yasaklamıştı. Bu yasak kararına tepki göstermek amacıyla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve “Sosyalist Enternasyonal” üyeleri boğazda tekne turu yaptığı esnada, CHP’li altı milletvekili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankart astı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu pankart eylemiyle ilgili olarak CHP’li milletvekilleri Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, Mahmut Tanal, Nimet Özdemir, İlhami Özcan Aygun ve Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL’İNDEN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ekrem İmamoğlu pankartı açılmasıyla ilgili olarak, “Dün birileri Ekrem başkanın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem başkan seçilmiş belediye başkanı, sadece iddia var. İddianame bile yok. Dün dört milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul’un en sembol mekanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerine astı.” dedi. Özel, yasaklamanın neden olduğunu sorgulayanlara ise “Şampiyon olan asmıyor mu? İstanbul’da 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu.” şeklinde yanıt verdi.

ADLİ SÜRECİN YAN ETKİLERİ

Özgür Özel, bayrak asılmasıyla ilgili başlatılan adli sürece dair sorulan bir soruya ise, “Cürmü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Ekrem başkan her yerde.” yanıtını verdi. Bu sözler, hem destek hem de itiraz anlamında bir duruş sergiledi. Özel, sorunları yasal zemin üzerinde tartışmaya açıkladı.