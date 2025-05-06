“Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu, 8 Dakika İçinde Tutuklandı.”

ANMA TÖRENİ VE SALDIRI OLAYSI

3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik dönüşünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrası polis ekipleri hemen müdahale etti ve saldırgan olan Selçuk Tengioğlu’nu gözaltına aldı.

TUTUKLAMA İŞLEMİ HIZLA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tengioğlu hakkında kasten yaralama suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi yönünde karar aldı. Mahkemeye sevk edilen Tengioğlu, hakim karşısına çıktıktan sadece 8 dakika sonra tutuklandı. Bu hızlı karar, kamuoyunda geniş yankı buldu. Yetkililer, saldırının planlı bir şekilde yapılıp yapılmadığını araştırmak için detaylı bir inceleme başlattı.

TENGİOĞLU’NU İLGİLENDİREN GEÇMİŞ SUÇLAMALAR

Selçuk Tengioğlu’nun geçmişi de tartışma konusu oldu. 2004 yılında iki çocuğunu öldürmesi ve 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kalması dikkat çekti. Hukukçular, Tengioğlu’nun yeni suçunun yanı sıra şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için cezaevine geri dönmesi gerektiğini vurguluyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Savcılık, saldırının arkasında maddi bir menfaat olup olmadığı konusunda incelemelere başladı. Tengioğlu’nun banka hesapları ve bağlantıları detaylı bir şekilde araştırılıyor. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve saldırının motivasyonunun netleşmesi için ek delillerin toplanacağını belirtiyor.