Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatmıştı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI

İETT’ye bağlı özel halk otobüsleri, 22 Mayıs Perşembe günü, dört aydır ödeme alamadıkları sebebiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün yola çıkmayacağı bildirildi. Özel halk otobüslerinin kontak kapatmaları sonrasında ise duraklarda ve diğer toplu taşımada sabah saatlerinde yoğunluk oluştu. İşe gitmeye çalışanlar, ‘dolu gelen’ duraklarda beklemek zorunda kaldı. İETT otobüslerinin de dolu olması, duraklardaki kalabalığı daha da artırdı. Ancak İBB ile özel halk otobüsleri arasında bir uzlaşma sağlandığı ve otobüslerin hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

ULAŞIMDA YOĞUNLUK VE TRAFİK SIKINTISI

Yaşanan yoğunluk, toplu taşımaya kaydı. Bazı vatandaşlar, bu durum nedeniyle ya minibüs kullanmayı ya da yürüyerek ulaşım sağlamayı tercih etti. Ancak trafik yoğunluğunun artması, İstanbul genelinde ulaşımın kilitlenmesine neden oldu. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki işlek bölgelerde duraklar dolup taşarken, trafik sıkışıklığı baş gösterdi.

KONTAK KAPATMA NEDENİ

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Birliği yaptığı açıklamada, “Uzun süredir sübvansiyon taleplerimiz karşılanmıyor. Zararla çalışmaya devam edemeyiz. Bugün yalnızca sesimizi duyurmak için kontak kapattık” ifadesine yer verdi.

23 MAYIS’TA OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI?

Özel halk otobüsü işletmecilerinin grev kararı sonrası yaşanan yoğunluk, otobüs duraklarında aşırı kalabalığa yol açtı. İstanbullular “23 Mayıs Cuma (yarın) günü otobüsler çalışıyor mu?” sorusunu sormaya başladı. Özel Halk Otobüsü İşletmecileri Esnaf Odası’ndan, 23 Mayıs’a dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu durum ise sadece özel halk otobüslerini kapsıyor.