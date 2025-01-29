Özel Hastane Yönetmeliği Yeniden Yapılandırıldı

YENİ YÖNETMELİK İLE ÖZEL HASTANELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAK

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, özel hastaneler yönetmeliği tamamen yenilendi. Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile sağlık hizmetleri sunum standartları artırıldı ve üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı. Özel hastanelerin işletiminden denetlenmesine kadar geçen süreçteki tüm kurallar tekrar düzenlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemi kuruluyor. Önceki yönetmelikte üç kez yapılan rutin denetimlerde yalnızca kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Fakat artık, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime alınacak. Bakanlık, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirmek için 20 bilimsel komisyon oluşturuyor. Bu komisyonlar, “Yenidoğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım, aile hekimliği ortopedi ve travmatoloji, acil sağlık hizmetleri, cinsiyet değişikliği, tıbbi genetik, organ nakli, radyoloji hizmetleri, beyin ve sinir cerrahisi, tıbbi onkoloji, çocuk ve erişkin hematoloji, kulak burun boğaz, gastroenteroloji ve obezite cerrahisi, kardiyoloji ve erişkin kalp ve damar cerrahi, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs hastalıkları, tıbbi laboratuvar hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri” gibi çeşitli branşlardan hazırlanacak.

ÖDEME POLİTİKALARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Yeni yönetmelikte sağlık hizmeti sunumu için özel hastanelere sağlanan yatak ve kadrolar artık devir konusu olabiliyor. Özel hastanelerdeki yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi tespit edildiğinde, bu hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor. SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında hastalardan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Böylelikle fahiş fiyat politikalarının önüne geçileceği ve standart bir fiyat politikası oluşturulacağı ifade ediliyor. Fiyatların belirlenmesinde SGK tarafından açıklanan SUT fiyatları esas alınacak.

ÖZEL HASTANE AÇMAK İSTEYENLER İÇİN YENİ KURALLAR GELİYOR

Özel hastane açmak isteyenler için yeni kriterler de belirlendi. Yüz kızartıcı suçlardan sabıkası bulunan kişilerin hastane açmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca, ruhsatı iptal edilmiş olan kişilerin yeni hastane açma girişimleri de kısıtlanmış durumda. Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ programı çerçevesinde, risk yönetimine dayalı, bilişim destekli ve yapay zeka tabanlı, şeffaf denetim sistemleri uygulamaya alıyor. Bu sayede özel hastanelerde yapay zeka destekli denetimler yapılacak ve usulsüzlüklerin önüne geçilmeye çalışılacak.

KALİTE AKREDİTASYONU ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni düzenlemelerin bir parçası olarak, özel hastanelerin ‘Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’ tarafından akredite edilmesi zorunlu hale getiriliyor. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarına göre 7 boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alacak. Alınan akreditasyon belgesi üç yıllığına geçerli olacak ve her yıl kontrol edilecek. İlk kez, rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu zorunluluğu getirilmiş oluyor. Bu standartlar; sağlık hizmetleri, hasta deneyimi, acil durum yönetimi, sağlıklı çalışma yaşamı, yönetim ve organizasyon, performans ölçümü ile kalite geliştirme ve destek hizmetleri olarak sıralanıyor.

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLERİNİ İLETİLEBİLECEK

Vatandaşların özel hastanelerden aldıkları sağlık hizmetini değerlendirebilmeleri için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getiriliyor. Bu sayede vatandaşlar, memnuniyetlerini doğrudan Bakanlığa iletebilecek. Ayrıca, uzman hekimlerin muayenehanelerini kapatmaları koşuluyla özel hastanelerde kadro şartı olmadan çalışma imkânı tanınıyor. Özel hastaneler, eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri gibi kadroları çalıştırmak zorunda olacak ve bu kadrolar için ilk kez zorunluluk getiriliyor. Ayrıca, 24 saat hizmet veren ambulans servisine kayıtlı ve denetlenebilir nakil ambulanslarının bulundurulması şartı getiriliyor. Bu yeni uygulamanın amacı kayıt dışılığı önlemek ve vatandaşlara daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak olarak belirtiliyor. Özel hastanelerin, başta deprem riski olmak üzere acil durumlarda güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak ve gelişmiş fiziki imkanlarla hizmet verilmesi hedefleniyor. Palyatif bakım yatakları açmak isteyen özel hastanelere de destek sunulacak, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaların erişiminin kolaylaştırılması sağlanacak.