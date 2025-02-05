Özel Hastanede Hayatını Kaybetti

OLAYIN KURBANINDAN ACI AÇIKLAMALAR

Aksaray’da 58 yaşındaki Sahibe Genç, soğuk algınlığı nedeniyle gittiği özel hastanede verilen serum sonrasında fenalaşıp yaşamını yitirdi. Annesinin ölümüne ilişkin hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunan Ercan Genç, “Serum bitene kadar biz annemle konuştuk, şakalaştık. Annem ‘Serum bitince beni eve götür’ dedi. Ben de yetkililere annemi götüreceğimi söyledim. Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi” diye konuştu. 23 Ocak akşamı saat 21.00 sıralarında hastaneye giden Sahibe Genç, serum aldıktan sonra birden fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Genç’in oğlu, olay sonrası savcılığa giderek şikayette bulundu.

İLAÇ UYGULAMALARI SÜRECİ

Ercan Genç, annesinin tansiyonunun yüksek olduğunu belirterek, “Tansiyon dengelensin diye dilaltı ilaç verildi. ‘Tansiyon dengelensin bir serum takalım’ dediler. Tansiyon dengelenmeden anneme serum takıldı. Ben de şaşırdım. Görevli ‘birazdan geçer, bir şey olmaz’ dedi. Ben de doktordur, işine karışmak istemedim” dedi. Serum bitene kadar annesiyle şakalaştıklarını belirten Ercan Genç, “Serum bitince ‘beni eve götür’ dedi. Dışarıya çıkıp arabayı çalıştırdım, kaloriferi açıp tekrar içeri girdim. Annem fenalaşmış durumda ağzı şişmiş, yüzü morarmış, gözleri büyümeye başlamış ve karnı şişmişti. ‘Serumu kapatın, bu serumdan oldu’ dedim. İzin vermediler. Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi” şeklinde konuştu.

HASTANE YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Hastane yetkilisi ise durumu değerlendirerek, “İlk belirlemelere göre serum alerjik reaksiyona neden oldu. Otopsi sonucu kesin ölüm nedeni ortaya çıkacaktır. Adli süreç devam ediyor” ifadesini kullandı. Bu arada, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın da sürdüğü bilgisi elde edildi. Ercan Genç, adaletin sağlanması için gereken her şeyin yapılmasını istediğini vurguladı.