Özel Hastanelerde Denetim ve Fiyat Düzenlemesi

YENİ DENETİM SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Yeni çıkarılan yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini devreye alıyor. Yılda üç kez gerçekleştirilen rutin denetimlerde sadece kalite standartlarına uyum kontrol ediliyordu. Ancak artık tıbbi işlemlerin içeriği de denetime tabi olacak. Sağlık Bakanlığı, tıbbi gereksinimlere uygunluk değerlendirmesini yapmak üzere 20 bilimsel komisyon kurdu. Bu komisyonlarda çeşitli branşlardan Türkiye’nin önde gelen uzmanları görev alacak.

HASTANE DEVRİ YASAKLANDI

Yeni yönetmelikle, sağlık hizmeti sunan özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadroların devredilmesi yasaklandı. Özel hastanelerdeki yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler aracılığıyla yürütülmesi durumunda, hastanelerin ruhsatları iptal edilecek.

FAHİŞ FİYATLAR KALDIRILDI

Özel hastanelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaşlardan ücret talep edilmesi yasaklandı. Yeni düzenleme ile fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası uygulanmaya başlandı. Fiyat belirlenirken SGK tarafından belirlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları dikkate alınacak.

ÖZEL HASTANE AÇILIŞINA YENİ KRİTERLER

Özel hastane açmak isteyenler için belirli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanların hastane açma hakkı bulunmuyor ve ruhsat iptali yaşayan kişilerin yeniden hastane açması kısıtlanıyor.

YAPAY ZEKA İLE DENETİM

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı ve yapay zekâ destekli bir denetim mekanizması uygulamaya soktu. Özel hastanelerdeki denetimler, yapay zekâ yardımıyla gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçılması hedefleniyor.

KALİTE AKREDİTASYONU ZORUNLU HALE GELİYOR

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. “Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü” tarafından verilecek akreditasyon belgesi üç yıllık olacak ve her yıl kontrol edilecek. Bu düzenleme ile kalite standartlarının artırılması amaçlanıyor.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ TAKİP EDİLECEK

Özel hastanelerden hizmet alan vatandaşların memnuniyetlerini bildirebilmeleri için “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” ile entegre karekodlu etiketlerin hastanelere konulması zorunlu olacak. Bu uygulama, vatandaşların direkt olarak Bakanlığa geri bildirimde bulunmalarını sağlayacak.

UZMAN HEKİMLERE YENİ ÇALIŞMA ŞARTLARI

Uzman hekimler, muayenehanelerini kapatmaları şartıyla özel hastanelerde kadro şartı olmaksızın çalışabilecek. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı sunulacak.

İSTİHDAM ZORUNLULUĞU GELİYOR

Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri istihdamı zorunlu hale getiriliyor. Bu kadrolar için zorunluluğun getirilmesi tarihimizdeki bir ilk.

AMBULANS ZORUNLULUĞU

Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisi sağlayacak ve denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda. Bu uygulama, kayıt dışılığın önlenmesi ve vatandaşlara ulaşılabilir sağlık hizmeti sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

DEPREM RİSKİNE ÖNLEM

Deprem riski gibi zaruret teşkil eden durumlarda, özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasına destek sağlanacak. Hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor ve deprem dayanıklılığı ile fiziksel imkânların gelişmiş olduğu hastanelerde sağlık hizmeti sunulması planlanıyor.

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ ARTACAK

Özel hastanelerin palyatif bakım yatağı açmak istemeleri durumunda kolaylık sağlanacak. Böylece bakıma ihtiyaç duyan hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak hedefleniyor.