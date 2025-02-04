Özel Hastanelerde Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

YENİ YÖNETMELİK HAZIRLANDI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin detaylarını paylaştı. Yaz, yeni yönetmelik ile özel hastanelerde “tıbbi endikasyon” temelli denetimlerin uygulanacağını ifade etti. Tıbbi endikasyon temelli denetimlerin, hastaların aldığı sağlık hizmetinin tıbbi gereklilikler ve uygunluk açısından inceleneceğini vurgulayan Yaz, “Bu değerlendirme, ölçütlerini belirlerken uzman ve akademisyenlerden oluşan 20 komisyon kurduk. Yoğun bakım, acil birim, tıbbi laboratuvar, kadın doğum branşlarının yer aldığı bu komisyonlar, hastaların aldığı tüm tıbbi hizmetleri değerlendirecek” dedi.

AKREDİTASYON BELGESİ İHTİYACI

Yaz, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki Türkiye Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Enstitüsünce (TÜSKA) belirlenen sağlıkta akreditasyon standartlarını sağlamayan sağlık kuruluşlarına verilen akreditasyon belgesinin özel hastaneler için zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Bu standartların, hastanenin idari ve tıbbi işlemlerinin etkili ve güvenli yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulduğunu belirten Yaz, “Buradaki amacımız, hastalarımızın aldığı sağlık hizmeti ve çalışan güvenliğinin en üst seviyedeki standartlarda devam etmesidir” şeklinde konuştu.

Özel hastaneler için yeni açma kriterlerinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Yaz, “Yüz kızartıcı suç işleyenlerin özel hastane açması ve sahibi olması engellendi. Bunun dışında hastalarımızın sağlığı ve güvenliği açısından başka önlemler de aldık. Hastanelerdeki tıbbi hizmet birimlerinin başkalarına devri ve başka kişiler tarafından yürütülmesi yasaklandı. Bu uygulamaları yapanların ruhsatları iptal edilecek. Ayrıca hastanelerin kendi içindeki merkez, ünite ve kadroların birbirleriyle devri yasaklandı. Buradaki amacımız, hastanelerin özelliklerinin ticari bir meta olmaktan çıkmasıdır” diye belirtti.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı hastaneler için belirli ücret sınırlamaları getirildiğini vurguladı. Belirlenen sınırın aşılması halinde cezai müeyyidelerin artacağını ve fahiş fiyat uygulamasının engelleneceğini ifade etti. Ayrıca özel hastanelerin 24 saat hizmet verecek şekilde nakil ambulansı bulundurma zorunluluğu bulunduğunu aktaran Yaz, “Deprem gibi acil durumlar için hastaların daha güvenli binalara taşınması kolaylaşacak. Talep edilmesi halinde ise palyatif bakım merkezlerinin açılması kolaylaştırılacak” dedi.

MUAYENEHANE SAHİPLERİ İÇİN YENİ HAKLAR

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde muayenehanesi olan hekimlere yönelik bir başka düzenlemenin de yapıldığını belirten Yaz, şu açıklamalarda bulundu: “Yönetmelikte, muayene hekimlerine bir hak daha verildi. Mevcut muayenehanesini kapatması kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabilecekler. Böylelikle hastalarımızın aldığı sağlık hizmeti en üst seviyeye taşınmış oldu. Kayıt dışı işlemlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Hedefimiz hastaların aldığı sağlık hizmetini denetlenebilir hale getirmek ve sağlığın ticarileştirilmesini engellemektir.”