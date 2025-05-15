Özel, İmamoğlu’na ziyaret sonrası yorumladı

İMAMOĞLU ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 7. kez ziyaret ettikten sonra gerçekleştirilen açıklamada, “Belediyelerin çoğu elindeyken bu düzen iyi, belediyeler elinden gidince; valinin, kaymakamın yetkilerini bir yere koymaya çalışıyorsa bu kabul edilecek bir şey değil” dedi. Özel, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, bunun partileri açısından olumlu bir gelişme olacağını belirtti.

SAVCININ DAVRANIŞLARI VE SAYIŞTAY SORUNU

Özel, İBB’de geçmiş dönemde ortaya çıkan bazı Sayıştay raporlarına atıfta bulundu. Ekrem İmamoğlu’nun bu durumu gördüğü gün hemen iç denetim başlattığını ve konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü ifade etti. Özel, “Şimdi itirafçı diye savcı, soruşturmaya uğrayan kişiyi itirafçı yapıp kullanmaya çalışıyor” diyerek savcının tutumunu eleştirdi.

POLİTİKAFEYİ ETKİLEYEN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıfta bulunarak, “Sayın Erdoğan’a ileride 15 dakika anlatsam vallahi parmağını ısırır” şeklinde konuştu. Ayrıca, Sayıştay’ın yerel yönetimlerin denetimi konusundaki sorumluluğuna dikkat çekti. Devlet Bahçeli’nin ifadelerinin, Erdoğan’ın argümanlarını çökerttiğini savunan Özel, “Taraflar farklı şeyler anlatmaya başladı” diye ekledi.