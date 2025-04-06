Özel’in İfadeleri Hakkında Bakanlık Açıklaması

HİÇBİR DAYANAĞI YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özel’in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Bakan Mehmet Şimşek’i dayanaksız ifadelerle hedef aldığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, MASAK’ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında tutulduğuna dikkat çekildi. Şimşek’in ve makamlarının önceden bir bilgi sahibi olmasının ya da müdahale etmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

İFTİRA VE SUİKAST

Açıklamanın devamında, “Sayın Bakan’ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan’ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.” ifadesine yer verildi.

ÖZEL’İN İDDİALARI

Özel, kurultayın açılışında “MASAK’ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek’in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar.” iddiasını gündeme getirmişti.