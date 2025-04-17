Özel Kaos Kampanyasını Yürütüyor

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK’TEN CHP LİDERİNE SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir.” dedi. Özel’in kullandığı dili kınayan Çelik, bunun “siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.” şeklinde ifade etti.

SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA SALDIRI

Çelik, “Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.” diye belirtti. Özel’in kaos kampanyasına öncülük ettiğini savunan Çelik, “Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir.” ifadesini kullandı.

MİLLİ İRADE HEDEF ALINIYOR

Çelik, “Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz.” diyerek, bu tür kampanyalarla kararlılıkla mücadele edeceklerini dile getirdi. “Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.” sözleriyle mesajını güçlendirdi.