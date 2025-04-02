Özel, Konak İçin Konuştu: İmamoğlu Destekçisi

ÖZEL’İN DUYGU DOLU KONUŞMASI

Törende duygularını ifade eden Özel, “Hepimizin başı sağ olsun. ‘Yeri dolmaz’ denir ya, işte bu söz Volkan Konak için tam yerine oturuyor. Onurlu yaşamı, hatıraları, şarkıları hepimize emanet. Ne sanatta, ne cesarette, ne de aydınlık yarınları savunmada yeri dolar” diyerek Konak’ın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, son görüşmelerinden birini anımsatan Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ödül töreninde yaşanan bir diyaloğu paylaştı. “Bana, ‘Günde altı-yedi yerde konuşuyorsun, bu enerji nereden?’ diye sordu. ‘Asıl senin yüreğin, sesin, inancın inanılmaz’ dedim. Çocukluk anımı anlattım: Altı yaşında mikrofonu atıp kaçmıştım, öğretmenim ‘Bir daha bırakma’ dedi. O gün bugündür bırakmadım” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NA OLAN DERİN BAĞI

Özel, Konak’ın Ekrem İmamoğlu’na olan desteğini de hatırlatarak, “İmamoğlu için ilk tepkiyi o verdi. 45-50 sanatçı İBB’de toplanmıştı, imza topluyorlardı. Volkan’ı aramışlar, yurt dışındaymış, uyuyormuş. ‘İmza koyar mısın?’ dediler. ‘Oraya imzamı, mürekkebimi koymam; kanımı koyarım, kalbimi koyarım’ dedi. İşte o kadar yürekliydi” şeklinde konuştu.

KONAK’IN ADINI YAŞATMA VAADİ

Konak’ı anma sözü veren Özel, “Ailesine söyledim, Ahmet Başkan Trabzon’da en güzel yere adını verecek. 413 belediyemize yazı gidiyor; kayyumla alınanlar hariç, elimizden gelen her yerde Volkan Konak’ı caddelerde, meydanlarda, eserlerle yaşatacağız. Kültür ve sanat mekânlarına onun adı verilecek” sözlerini dile getirdi. “Allah bize onun kadar cesaret, onun kadar güçlü bir yürek versin. O yürek bu kadar dayanabildi” diyerek duygularını ifade etti.

UNUTMA VAADİ

Konuşmasını, “Volkan Konak’ın ailesini, hemşerilerini, sevenlerini onun büyük sevgisiyle selamlıyorum. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadeleriyle tamamlayan Özel, törene katılanları selamladı.