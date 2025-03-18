Özel: Mafyanın Kökünü Kazımaya Var Mısınız?

ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERE SAYGI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bu özel gün vesilesiyle Çanakkale Zaferi’ni kutlayan Özel, gaziler ve şehit aileleriyle dayanışma mesajı vererek, iktidarı terörden emekli ikramiyesine, İliç faciasından Filistin meselesine kadar birçok konuda eleştirdi. CHP’nin tutarlılığını ön plana çıkaran lider, yeni anayasa ve yargı reformu taleplerini de dile getirdi.

GELENEKSEL DESTEĞİ KUVVETLENDİRME

Özel, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyoruz. Bu zafer, vatan sevgisinin ve cesaretin milletimize vasiyetidir. Günümüz kutlu olsun” diyerek, akşam gaziler ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geleceğini belirtti. Özel, “Onlar bizim değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımızdır. CHP olarak 18 kanun teklifimizle bu kesimlere destek için tüm parti gruplarından yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ADALLETİN PECİYETİ İLİÇ’TE KALDI

İliç’teki maden faciası ve Bolu Kartalkaya sorununu da gündeme getiren Özel, “İliç’te Murat Kurum’un imzası çıktı, inkar ettiler ama sonra bakan oldu. Dün duruşmada tek bir kamu görevlisi yargılanmadı. İliç’e adaleti CHP getirecek” dedi. Özel, iktidarın çevre ve yargı politikalarını ağır bir dille eleştirerek, bu konuların takipçisi olacaklarını vurguladı.

FİLİSTİN MESELESİNDE TUTARLI DURUŞ

Gazze’deki ateşkesi hatırlatarak Erdoğan’a seslenen Özel, “Trump’a Filistin’le ilgili ne dedin? ‘One minute’ günlerini anlatıyorsun, ama şimdi bir şey yok. Filistin davasını satıyorsan yazıklar olsun” dedi. CHP’nin Filistin konusundaki tutarlı duruşunu savunarak, Erdoğan’ın dış politikada sessiz kaldığı iddiasında bulundu.

TERÖR VE MAFYA İLE MÜCADELE SÖZÜ

Özel, “Kürt sorununu demokratikleşmeyle çözeceğiz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz, ama mafya terörüne de karşıyız” ifadeleriyle MHP’ye meydan okudu. “Sinan Ateş cinayeti Ankara’nın göbeğinde işlendi. Mafyanın kökünü kazımaya var mısınız?” diyerek iktidarın küçük ortağını eleştirdi. CHP’nin terör ve suçla mücadelede tutarlı olduğunu yineleyen Özel, bu konudaki duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu.

YOLSUZLUK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Bayrampaşa Belediyesi’nde 1.6 milyon TL’lik naylon fatura iddiasını gündeme getiren Özel, “Dosya savcılığa gitti ama kapağı açılmadı. Neden eski başkanı ifadeye çağırmıyorsunuz?” diyerek dikkat çekti. Balıkesir’de de 104 milyon TL’lik anket ihalesini eleştirerek, “Seçimi tutturamayan şirkete boşuna para ödendi. Savcılar nerede?” diyerek iktidarı yargı süreçlerini engellemekle suçladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE YENİ DÜZENLEME

Emekli ikramiyesi ile ilgili olarak Özel, “3 bin lira değil, en az 22 bin lira olmalı. 4 bin lirada biz yokuz” diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu. “14 bin lira maaşla geçim zor. Bayramda emeklilerin boynu bükük kalmasın” diyerek iktidara bir çağrıda bulundu ve CHP’nin asgari ücret talebini yineledi.