Özel Okul Zammında Yeni Düzenleme!

ÖZEL OKULLARDA ZAM ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Bir süredir gündemde olan özel okullardaki zam oranlarıyla ilgili değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, ücret artış hesaplama yöntemi yeniden belirlendi. Önceki uygulamada, okul ücretleri bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE’sine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için bu formüle göre zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Yapılan düzenlemeyle, artık sadece bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki sistemdeki gibi artı 5 puan eklenmeyecek; bunun yerine bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak. Eğer bu yılki yüzde 54,8’lik artış, yeni hesaplama yöntemiyle belirlenmiş olsaydı, oran yüzde 38,2 olacaktı. Bu da yüzde 16’lık bir fark ortaya çıkarıyor.

VELİLERİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ AZALACAK

Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir okulda, yeni sistemle velilerin ödeyeceği ücret yaklaşık 160 bin lira daha az olacak. Özel okullar, 2026 yılının ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini yeni formüle göre hesaplayacak. Bu değişiklik, velilerin mali yüklerini azaltma amacı taşıyor.