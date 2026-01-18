Özel Okullara Ücret Cezası Uygulaması: Detaylar Açıklandı

İYİ PARTİ’DEN MİLLİ EĞİTİM BAKANINA SORULAR

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e resmi bir yazılı soru önergesi sundu. Aydın, önergesinde özel okullarda belirlenen ortalama yıllık eğitim ücreti ile birlikte servis, yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmet bedellerini sordu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN CEVAP

Bakan Tekin, söz konusu soru önergesine verdiği yanıtında, bakanlığa bağlı özel okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ortalama eğitim ücretinin 232 bin 534 lira olduğunu açıkladı. Tekin, özel okullarda hesaplanan diğer ortalama ücretleri ise şu şekilde bildirdi: kitap-kırtasiye ücreti 52 bin 181 lira, kıyafet ücreti 23 bin 984 lira, yemek ücreti 99 bin 546 lira ve servis ücreti ise 93 bin 620 lira.

HİZMET KURUMLARINA İNCELEME

Bakan Tekin, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında ücretlerle ilgili olarak yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, söz konusu süreçte “Bin 931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulanmıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı.