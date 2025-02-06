More
Gündem

Özgü Kaya Evlilik Sorularını Yanıtladı

ozgu-kaya-evlilik-sorularini-yanitladi

ÖZGÜ KAYA 29. YAŞINI KUTLADI

Oyuncu Özgü Kaya, 29. doğum gününü dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladı. ‘Adı Efsane’, ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’, ‘Üç Kız Kardeş’, ‘Güzel Aşklar Diyarı’ gibi başarılı projelerde yer alan Kaya, etkinlik sonrası kardeşi Efekan Kaya ile basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

DOĞUM GÜNÜ DİLEĞİ

Doğum günü dileği hakkında konuşan ünlü oyuncu, “En parladığım ve potansiyelini gösterdiğim yıl olsun” ifadesini kullandı. 29. yaşına girdiğini söyleyen Kaya, “Birçok yakın arkadaşım geldi, çok mutluyum o yüzden. Birçok pasta üfledim. Bir kadının en güzel olduğu yaş 30 diye düşünüyorum. En fikirlerinin olgunlaştığı ve en hayattan ne istediği bildiği yaş. 30’a yaklaşıyorum ve merakla bekliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

YENİ YAŞ DUALARI

Kaya, “Kardeşimle birlikte bir projede yer almayı çok isterim” diyerek projelerle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca, “Umarım heyecanlandığımız işler olur. Yeni yaşım hepimize mucizeler getirsin. Aşk getirsin, sağlık getirsin, iş getirsin, potansiyel getirsin,” dedi.

AŞK VE EVLİLİK YORUMLARI

Muhabirlerin “Aradığın aşkı bulursan hemen evlenir misin?” sorusuna yanıt veren Özgü Kaya, “Ben kova burcuyum. Biraz sağlam adım atıyorum. Kısmet” şeklinde açıklamada bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Limyra Antik Kenti Yanındaki Arazi Kamulaştırılıyor

Antalya'nın Finike ilçesindeki Limyra Antik Kenti'nde süren kazılar nedeniyle antik tiyatronun yanındaki tarım arazisi kamulaştırılacak. Resmi Gazete'de karar yayımlandı.
Gündem

Yozgat’taki Karadut Ağaçları 2600 Yıllık

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Kurtağılı Köyü'nde 2 bin 600 yıllık karadut ağaçları üzerinde bilimsel araştırmalar yapılması planlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.