Özgü Kaya Evlilik Sorularını Yanıtladı

ÖZGÜ KAYA 29. YAŞINI KUTLADI

Oyuncu Özgü Kaya, 29. doğum gününü dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladı. ‘Adı Efsane’, ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’, ‘Üç Kız Kardeş’, ‘Güzel Aşklar Diyarı’ gibi başarılı projelerde yer alan Kaya, etkinlik sonrası kardeşi Efekan Kaya ile basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

DOĞUM GÜNÜ DİLEĞİ

Doğum günü dileği hakkında konuşan ünlü oyuncu, “En parladığım ve potansiyelini gösterdiğim yıl olsun” ifadesini kullandı. 29. yaşına girdiğini söyleyen Kaya, “Birçok yakın arkadaşım geldi, çok mutluyum o yüzden. Birçok pasta üfledim. Bir kadının en güzel olduğu yaş 30 diye düşünüyorum. En fikirlerinin olgunlaştığı ve en hayattan ne istediği bildiği yaş. 30’a yaklaşıyorum ve merakla bekliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

YENİ YAŞ DUALARI

Kaya, “Kardeşimle birlikte bir projede yer almayı çok isterim” diyerek projelerle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca, “Umarım heyecanlandığımız işler olur. Yeni yaşım hepimize mucizeler getirsin. Aşk getirsin, sağlık getirsin, iş getirsin, potansiyel getirsin,” dedi.

AŞK VE EVLİLİK YORUMLARI

Muhabirlerin “Aradığın aşkı bulursan hemen evlenir misin?” sorusuna yanıt veren Özgü Kaya, “Ben kova burcuyum. Biraz sağlam adım atıyorum. Kısmet” şeklinde açıklamada bulundu.