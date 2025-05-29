Özgür Çelik’e 15 yıl hapis talebi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 partili hakkında hazırlanmış olan iddianameyi kabul etti. 31 Ocak 2025’te Çağlayan Adliyesi önünde meydana gelen olaylarla ilgili açılan davada, Çelik’e 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. İddianame onaylandıktan sonra davanın ilk duruşması 22 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da yapılacak. Bu gelişme, CHP’nin İstanbul teşkilatı için önemli bir sürecin başlangıcı olarak öne çıkıyor.

İMAMOĞLU’NUN İFADE GÜNÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında süregelen iki ayrı soruşturma çerçevesinde 31 Ocak 2025’te ifade vermek için gittiği Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde gergin anlar yaşanmıştı. O gün, CHP’li yöneticiler ve destekleyen vatandaşlar, İmamoğlu’na destek olmak amacıyla adliye önünde toplanıp basın açıklaması yapmaya çalıştılar. Ancak polis müdahalesi sonucunda olaylar gerginleşmiş ve çatışmalar yaşanmıştı.

SUÇLAMALAR VE CEZA TALEPLERİ

İddianamede yer alan suçlamalar arasında, sanıkların “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama” ve “Kamu Malına Zarar Verme” gibi maddeler bulunuyor. Bu suçlamalar için 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

MÜŞTEKİ POLİS MEMURLARI

Olaylar sırasında yaralandığı belirtilen beş polis memuru, iddianamede müşteki olarak yer alıyor. Bu durum, yaşanan olayların ciddiyetini ve hukuki sürecin kapsamını gözler önüne seriyor.

İddianamede adı geçen isimler arasında, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve diğer bazı yöneticiler bulunuyor. Toplamda 26 kişi şüpheli olarak anılmakta ve bu, davanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

PARTİ TEŞKİLATINA ETKİ

Bu davada, CHP’nin İstanbul teşkilatının farklı kademelerinden birçok birey yer almakta. İl başkanlığından ilçe başkanlığına, gençlik kollarından belediye meclis üyelerine kadar geniş bir yelpazede isimler bulunuyor. Bu durum, partinin iç dinamikleri üzerinde geniş bir etki yaratma potansiyeline sahip.