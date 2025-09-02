Özgür Çelik ve CHP Görevden Alındı

İPTAL KARARI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetim hakkında görevden alınma kararı verdi. 196 delegenin geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, kongre sürecinin durdurulmasına da hükmedildi. CHP İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Nasap atandı. Özgür Çelik, mahkeme kararı ile ilgili kendilerine bir tebliğ ulaşmadığını belirtti. Mahkeme kararına itiraz için istinaf süreci açık olacak.

SEÇİM GÜNDEMİ VE İTİRAZLAR

CHP İstanbul İl Yönetimi, 15 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak mahkeme kararına itiraz etmeyi planlıyor. İstanbul İl Seçimleri, 8 Ekim 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik, “değişimcilerin adayı” olarak öne çıkarken, Cemal Canpolat ise “Genel Merkez çizgisindekilerin adayı” olarak değerlendiriliyordu. Seçimleri Özgür Çelik 342 oy alarak kazanırken, rakibi Cemal Canpolat 310 oyda kaldı.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlık seçimlerinde seçime hile karıştırıldığına dair iddiaların ardından, “Seçim kanununa muhalefet” yapıldığı iddiaları öne sürüldü. CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili olarak 4 Mart 2023 tarihinde bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma süresince, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde hile ve seçim kanununa muhalefet iddialarına dair soruşturma işlemlerine başlatılmıştır” açıklaması yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dahil olmak üzere 10 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’na göre “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırma talebiyle iddianame hazırladı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine iletildi. Şüpheliler arasında Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş’ün de yer aldığı belirtildi.