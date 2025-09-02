Özgür Çelik ve CHP Yönetimi Uzaklaştırıldı

İPTAL KARARI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrenin iptali için açılan davada, mahkeme Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delege, tedbiren görevden uzaklaştırılırken, mevcut kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. Bu süreçte CHP İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Nasap atandı. Özgür Çelik, mahkeme kararına ilişkin kendilerine herhangi bir tebliğ ulaşmadığını belirtti. Mahkeme kararına itiraz etme süreci ise açık kaldı. CHP İl Yönetimi, karara itiraz etmek için 15 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuracak.

KONGRE SEÇİMLERİ VE İDDİALAR

CHP İstanbul İl Seçimleri, 8 Ekim 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik, “değişimcilerin adayı” olarak bir profil çizerken, rakibi Cemal Canpolat “Genel Merkez çizgisindekilerin adayı” olarak değerlendiriliyor. Seçimi Özgür Çelik 342 oyla kazanırken, Cemal Canpolat 310 oy aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Başkanlık seçimlerinde hile olduğunu öne sürmesiyle “Seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği” iddiaları gündeme geldi. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili 4 Mart’ta bir soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI VE İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet iddiaları ile ilgili olarak soruşturma işlemlerini başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’na göre “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenerek iddianame hazırlandığı bildirildi. Onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Şüpheliler arasında yer alan Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş’e, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.