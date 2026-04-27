Özgür Gökçe Çocuk Fuhşuna Aracılıktan Tutuklandı

Özgür Gökçe, Nusret Gökçe’nin kardeşi olarak, “çocuğun fuhuşuna aracılık etme” suçlamasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 30 Ocak 2026 tarihinde fuhşa aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şüphelilerin telefonları üzerinden yapılan incelemelerde, fuhuş organizasyonuna dair müşteri temin eden kişiler ve bu suçtan elde edilen gelirin aktarılması için kullanılan banka hesaplarına ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma süreciyle ilgili yapılan resmi açıklamada, elde edilen yeni deliller doğrultusunda 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ikinci operasyonda, fuhşa aracılık yapıldığı tespit edilen 7 şüphelinin tutuklandığı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Fuhuş olaylarına aracılık ettiği belirlenen Özgür Gökçe’den dolayı, TCK 227/1 maddesinde öngörülen çocuğun fuhşuna aracılık etme suçlamasıyla, 24 Nisan’da gözaltı kararı çıkarıldı. 27 Nisan 2026 tarihinde ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

