Özgür Özel Açıkladı: Yedek Parti Hazırlıkları Tamamlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde gündeme gelen rüşvet iddialarının ardından, olası bir kapatma davasına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Özgür Özel, yedek partilerin olası bir kapatma davasına karşı hazır olduğunu ve bu kapsamda Ankara Balgat’ta bir bina kiraladıklarını belirtti.

Özel, yedek partinin amacının yalnızca mutlak butlan değil, kapatma girişimlerine karşı bir tedbir olduğunu ifade etti. Hatırlatmalarda bulunduğu üzere, CHP yönetiminin yedek parti genel merkezi için Ankara Balgat’ta bir bina tutarak stratejik bir adım attığı bildirildi. Bina, MHP Genel Merkezi’ne oldukça yakın bir konumda ve üç katlı olarak tanımlandı.

Parti kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, bu bina sadece kapatma davası değil, mutlak butlan durumuna karşı da değerlendirilebiliyor.

Özgür Özel’in önceki gün yaptığı açıklamada, “Yedek parti var. Ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı, CHP’nin kendisidir. Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye birkaç ay kala bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye’de aklı başında her siyasi partinin bir ya da iki partisi olmalı. Bir kez daha altını çiziyorum, ikinci parti, üçüncü parti evet. Ama mutlak butlana karşı değil aksine parti kapatmaya kalkışırlarsa diye bir kenarda hep tutuyoruz zaten” ifadeleri dikkat çekici oldu. Yedek partiye dair detaylar da bu açıklamalar sonrasında şekillendi.

Ankara Balgat’taki yedek partinin genel merkezi için kiralanan bina, kullanıma hazır durumda. Partinin, olası bir kapatma davası dışında mutlak butlan ihtimaline karşı da bu bina ile hazırlıklarını sürdürdüğü iddia ediliyor.