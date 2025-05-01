Özgür Özel: Adaylık Niyetim Yok

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın konuğu olduğu programda gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Programda “Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?” sorusuna yanıt vererek düşüncelerini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Özel, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Benim baştan beri böyle bir niyetim yok. Ben şunu hep gördüm. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanıyım. Katı bir CHP’liyim ben. Ben organik CHP’liyim, orijinal CHP’liyim.” Özel, adaylık için gerekenin Cumhuriyet Halk Partili olmakla birlikte, siyasi yelpazenin her kesiminden oy alabilecek bir aday olmak gerektiğini belirtti.

SEÇİM STRATEJİSİ VE KAYBEDİLME RİSKİ

Belirttiğine göre, bu yüzden “bazı hataların tekrarlanmaması” amacıyla böyle bir hevesten vazgeçtiğini dile getirdi. “Çünkü diyorum ki, nasıl kaybedebiliriz? Hırsa kapılırım. Ya alıyoruz seçimi. Niye ben olmayayım, derim. Orada seçimi kaybederiz. Mahvolurum.” şeklinde konuştu. Özel, nihai hedefinin “Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini, Türkiye’yi büyük bir sıkıntıdan kurtaran ve yeniden şahlanmaya geçen süreçte partinin başında olup bu zaferin mimarı olmak” olduğunu vurguladı.