“Özgür Özel: Ak Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum”

GÖRÜŞMELER VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çeşitli partililerle birlikte tutuklu arkadaşlarıyla Silivri’deki cezaevinde yaklaşık 6 saat süren görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Özel, tutukluların durumuna dair çarpıcı ifadeler kullandı. “Buradaki yattıkları günler Mussolini’nin ön infazı” diyen Özel, Silivri’yi “toplama kampı” olarak tanımladı ve bu durumun utanç verici olduğunu belirtti. Genç tutuklular için 3 Eylül tarihinde serbest kalacaklarını ifade etti. “Daha önce hiçbir sabıkası olmayan bu arkadaşlar hakkında verilen kararlar, onlara yönelik bir gözdağıdır” dedi.

MÜCADELE VE RAKİP ANALİZİ

Özel, yapılanların amacının gençleri sindirmek olduğunu, ancak son mitinglerdeki kalabalıkların bu tehditlerin etkisiz hale geldiğini gösterdiğini vurguladı. “Sayın Erdoğan ve görevlendirdikleri yalnızlaşıyor” ifadesinde bulunarak, iktidar partisinin içinde bulunduğu zor durumu eleştirdi. Ayrıca, yargı süreçlerine ve “ifitranameler” konusuna değindi. Özel, AK Toroslar adı altında anılan çeteye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, üzerlerinde baskı oluşturan iftiralarla ilgili meşru bir yargılama beklediklerini belirtti.

ADLİ SÜREÇLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Açıklamalarının devamında, adaletin sağlanmasını istemeden durumu gözlemleyeceğini söyleyen Özel, yargı süreçlerinin taraflı işlediğini savundu. “İddianameyi yazın” çağrısında bulunarak, bunun gerekliliğini vurguladı ve “Suçsuz masum arkadaşlarımız mı yargılanacak, yoksa AK Toroslar çetesi mi?” sorusunu yöneltti. Özellikle adli kontrol altında tutulan bazı kişilerin yaşadığı adaletsizliklere dikkat çekti.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINI DEĞERLENDİRME

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının siyasi bir sabotaj olduğunu ve bunun terörsüz bir Türkiye sürecine darbe vurduğunu düşündüğünü açıkladı. İmamoğlu ile ilgili olarak, demokratik bir Türkiye’de herkesin eşit muamele görmesi gerektiğini savundu. Bu süreçte yapılanların, siyasi amaçlarla gerçekleştirildiğini belirterek, halkın daha büyük sorunları olduğu konusunu gündeme getirip, başka bir şey konuşulması gerektiğini ifade etti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA YORUMLAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasıyla ilgili, “Bu bir ikili hukuk sistemidir” dedi. Özlem Çerçioğlu için “Normale göre içeride olabilirdi” yorumunu yaparak, onun kaçışıyla adaletin işlemediğini vurguladı. Ayrıca, “Subjektif korkuyla bir karar veren insanlar, koltuk için kendilerini satıyor” diyerek durumu eleştirdi.

AYDIN’DAKİ MİTİNGLERİN ETKİSİ

Son olarak, Aydın’daki mitinglere değinen Özel, bu mitinglerin oldukça kalabalık geçtiğini ve insanların özlem duyduğu bir değişim arzusunu gösterdiğini ifade etti. Çerçioğlu’na karşı büyük bir miting düzenlenmesi durumunun, halkın tepkisini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. “Allah kimseyi onun düştüğü duruma düşürmesin” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.