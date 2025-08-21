Özgür Özel: Ak Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum

SİLİVRİ’DE GÖRÜŞME VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve diğer CHP üyeleriyle birlikte, Silivri’de yer alan Marmara Kapalı Cezaevi’nde görüşmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından, Özel cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Burada Silivri için “toplama kampı” ifadesini kullanan Özel, “Buradaki yattıkları günler Mussolini’nin ön infazı” şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK SÜRECİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Özel, genç tutuklular için 3 Eylül’de serbest kalacaklarını belirterek, “Bu arkadaşlar bundan en ağır cezayı alsalar da bir gün içeride yatmayacaklardı” dedi. “Buradaki yattıkları işte o güne kadar geçecek zaman, Mussolini’nin ön infazıdır” diyerek, gençlere gözdağı verilmek istendiğini ifade etti. Ayrıca, mitinglere olan katılımın artmasını işaret ederek, AK Partili gençlerin de CHP’li olmaya yöneldiğini belirtti.

Özel, toplantılardaki yoğun katılımların bunun kanıtı olduğunu ifade ederek, hükümetin düşüşte olduğunu savundu. Özel, Silivri’deki tutuklama süreçlerine dair, “doğrudan bir bağ kurulmaması” gerektiğini vurguladı. “Bu yöntemle aldırdıkları ifadeler, iftiranameler elde ve iddianameye bağlanmaya muhtaç” dedi. Hükümet ve hukuk sistemini eleştirerek, “Çıktığımız her meydanda 100 binlerle buluşuyoruz” ifadesini kullandı.

İDDİANAME BEKLENTİLERİ

Özel, özellikle “AK Toroslar çetesi” olarak tanımladığı hükümetin üzerindeki baskıların yoğunlaştığını belirtip, “Hadi bakalım yaz iddianameyi” çağrısını yaptı. “İddianame yazılsın” şeklindeki taleplerin artığını sözlerine ekleyerek, bu durumun karşısında duracaklarını vurguladı. “Kendi gücünü tahkim etmek için ‘iddianame yaz’ diyen Devlet Bahçeli’ye had bildiriyor” diyerek, iktidara yönelik eleştirilerini artırdı.

EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuyla ilgili, “Terörsüz Türkiye sürecine yönelik gerçekleştirilmiş en büyük sabotajdır” ifadesine katıldığını belirtti. Bu süreçte siyasi partiler hakkında eleştirilerde bulunarak, “Terörsüz Türkiye’yi konuşmalıyız” dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA İTHAM

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçmesini değerlendiren Özel, bu durumu “Hapisten kurtulma çabası” olarak tanımladı. “Özlem Çerçioğlu, bu arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan birisi” diyerek, ikili hukuk sistemi uygulandığını belirtti.

AÇIKLAMALARIN DEVAMI VE ELEŞTİRİLERİ

Özel, Çerçioğlu’na yönelik açıklamalarına devam ederek, “Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın” dedi. Aydın’daki mitingde, “Özlem istifa” sloganlarının yankı bulduğunu ifade ederek, bu durumun Aydın tarihinde bir rekor olduğunu belirtti. “Allah kimseyi onun düştüğü duruma düşürmesin” dedi.