“Özgür Özel: Ak Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum”

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli isimlerle birlikte cezaevi ziyaretleri gerçekleştirdi. 19 Mart operasyonlarının 100’üncü gününde, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklularla yaklaşık 6 saat süren görüşmeler yaptı. Görüşmelerin sonunda Özel, cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Özellikle, cezaevinde yatan gençler için, “3 Eylül günü serbest kalacaklar” ifadesini kullandı ve bu süreçte yaşananların Mussolini dönemindeki ön infazlara benzediğini belirtti.

CEZEVİNE YORUMU VE TUTUKLU GENÇLERİN DURUMU

Silivri Cezaevi’ni “toplama kampı” olarak nitelendiren Özel, orada yatan gençlerin durumunu eleştirdi. “Buradaki yattıkları işte o güne kadar geçecek 50 gün, 60 gün Mussolini’nin ön infazıdır” diyerek bu durumu kınadı. Gençlerin yargılanmadan ağır ceza almasının adaletsizlik olduğunu vurguladı. Tutuklu kalanların, çeşitli mitinglerdeki kalabalık katılımlarını göz önünde bulundurarak, “Gençlerin ailelerinden AK Partili olanlar CHP’li oluyor” ifadesini kullandı. Özel, toplumsal desteklerinin gün geçtikçe arttığını ve AK Parti’nin yalnızlaştığını belirtti.

AÇIKLAMALARI VE BASKILARA DİKKAT ÇEKİŞİ

Özel, AK Partililerin baskı ve iftira yöntemleriyle kendilerini korumaya çalıştığını ifade etti. “Şimdi o dizi titreyenlerin, AK Toroslar çetesinin ne acz içinde olduklarını görüyoruz” diyerek, AK Parti’nin tutarsızlıklarını eleştirdi. Ayrıca, “İttifaklarına girenlerin, eski dosyalarından sıyrıldığına” vurgu yaptı. Suçu ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak için bir çağrıda bulunarak, AK Toroslar çetesiyle mücadele edeceklerini belirtti.

İMAMOĞLU’NA YAPILAN SALDIRILAR HAKKINDA

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının “terörsüz Türkiye” sürecine yönelik bir sabotaj olduğunu vurguladı. İmamoğlu’nun durumunu değerlendirirken, “Türkiye’de aklı başında herkes aynı kanaati paylaşıyor” dedi. İmamoğlu’nun tutuklanmasının “kumpas” olduğunu iddia ederek devletin terörizmi azaltma çabasını gölgelediğini ifade etti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU VE AK PARTİ İLİŞKİLERİ

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçişini tartıştı. Çerçioğlu’nun hakkında bir iddianame hazırlanmadan serbest kalmasını, “iki ayrı hukuk anlayışı” olarak değerlendirdi. Bu durumun, CHP’lilerin tutuklu, AK Partililerin serbest kalmasına neden olduğunu belirtti. “Özlem Çerçioğlu, suçlamaların üstüne gitmek yerine, partisini değiştirerek hapisten kurtulmayı seçti” dedi.

TOPLUMSAL DEĞERLENDİRME VE MİTİNGLER

Özel, Aydın’da yapılan mitingde Çerçioğlu’na karşı yoğun protestolar olduğunu aktardı. “Aydın tarihinin en büyük mitingi kendisine karşı yapıldı” diyen Özel, protestonun ardından Çerçioğlu’nun durumunu ele almakta olduğunu ifade etti. Mitinglerde insanları son derece etkileyen Çerçioğlu’na yönelik çağrılara dikkat çekti. Bu durumun, toplumda güçlü bir tepki yarattığını ve AK Parti’nin yerelde dahi desteğini kaybettiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.