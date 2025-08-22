Özgür Özel: AK Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum

GÖRÜŞMELER VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine bağlı birçok yetkili ile birlikte, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gençlerle yaklaşık 6 saat süren görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin ardından, cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Silivri’yi “toplama kampı” olarak nitelendirerek, “Buradaki yattıkları günler Mussolini’nin ön infazıdır” ifadesini kullandı. Özel, genç tutukluların serbest kalacağı tarihi de duyurarak, “3 Eylül günü serbest kalacaklar. 2911’e, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü maddesine tutuklulukları sona erecek” dedi.

YARGILAMA VE İDDİANAME BEKLENTİSİ

Özel, “Buradaki yattıkları işte o güne kadar geçecek 50 gün, 60 gün Mussolini’nin ön infazıdır” diyerek, gençlere yönelik gözdağı verildiğini belirtti. Ayrıca, “Bütün toplum iddianame bekliyor. Hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın da görelim bakalım” sözleriyle, iddianame sürecine de eleştirilerde bulundu. “Hadi bakalım yaz iddianameyi. Devlet Bey diyor ‘Yazılsın iddianame’” diyerek, yetkililere meydan okudu.

SUÇLAMALARIN GEÇERSİZLİĞİ

Özel, “AK Toroslar çetesi” olarak tanımladığı gruba yönelik ağır eleştirilerde bulundu ve bu grubu suçsuz olan arkadaşlarına iftira atmakla suçladı. “Bunların hepsi ortaya dökülecek. Buradan AK Toroslar çetesine meydan okuyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Devlet sizi dağıtmazsa, bu pisliği bu iktidar üstlenmeye devam ederse hesabı hep beraber verirsiniz” şeklinde bir uyarıda bulundu.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE SABOTAJ İDDİALARI

Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının “terörsüz Türkiye” sürecinin bir sabotajı olduğunu söyleyerek, “Aynı kanaati paylaşıyorum. Türkiye’de aklı başında herkes aynı kanaati paylaşıyor” dedi. Bu tür gelişmelerin, birlik ve beraberlik konularında sıkıntılar yarattığını dile getirdi. “Bu lüzumsuz işlerle Türkiye’yi meşgul etmek; Türkiye’nin barış, kardeşlik, birliktelik ve zenginleşme umuduna sabotajdır” dedi.

ÇERÇİOĞLU’NUN AK PARTİ’YE GEÇİŞİ

CHP’den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişine de değinen Özel, “Özlem Çerçioğlu buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan… Normalde içeride olabilirdi” dedi. Özlem Çerçioğlu’nun seçimini savunarak, “Kendi meselesi bu. Suçu ve günahı bilmem nesi bağımsız mahkemelerde ispatlanır” ifadesini kullandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN DURUMU ÜZERİNE

Özel, “Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin. O meydanda konuşma yapıyorum, konuşmam ‘Özlem istifa’ sloganlarıyla kesildi” diyerek, Aydın’daki mitingde Çerçioğlu’na karşı çıkan halkın durumunu dile getirdi. “Aydın tarihinin en büyük mitingi kendisine karşı yapılmış” sözlerini vurguladı.