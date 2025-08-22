Özgür Özel: AK Toroslar Çetesine Tepkiliyim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, gazeteci Fatih Altaylı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, müteahhit Yener Toruner ve 19 Mart operasyonlarının 100’üncü gününde Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemde tutuklanan Ahmet Fatih Demir, Civan Ozan Erkorkmaz, Emircan Yılmaz ve Ali Yıldırım ile Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde yaklaşık 6 saat süren görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Özel, cezaevi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

SİLİVRİ’Yİ “TOPLAMA KAMPI” OLARAK NİTELENDİRDİ

Silivri’yi “toplama kampı” olarak tanımlayan Özel, İmamoğlu’nun durumunun haksızlık olduğunu belirtti ve “Öncelikle genç arkadaşlarımız için söylemek isterim ki 3 Eylül günü serbest kalacaklar. 2911’e, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü maddesine tutuklulukları sona erecek” dedi. Suçsuz olanların tutulmasını ” Mussolini’nin ön infazı” olarak nitelendirirken, “Buradaki yattıkları 50, 60 gün, işte o günlerde geçecek olan günler de yaptıkları işin bir örneğidir. Cezalandırma ve gençlere gözdağı vermek için yapıldığı açıktır” ifadesini kullandı. Ayrıca, gençlerin aileleriyle birlikte partilerini desteklemeye devam ettiğini belirtti. Son haftalarda gerçekleştirilen mitinglerde katılımın artış göstermesi dikkat çekti.

IDDIANAME ÇAĞRISI YAPTI

Sözlerini sürdüren Özel, “AK Toroslar çetesi” olarak tanımladığı gruba yönelik bir iddianame yazmaları için meydan okudu. “Hadi bakalım yaz iddianameyi. Hem Devlet Bey diyor ‘Yazılsın iddianame.’ Zaten bu kadar zaman geçiyor, toplum iddianame bekliyor. Hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazalım da görelim” şeklinde konuştu. Adaletin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı ve suçsuz olan kişilerin cezalandırılmaması gerektiğini savundu. “Tutuklusunuz AK Toroslar çetesi. Odalarınızda tutuklusunuz” diyerek bu durumu eleştirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu’nun “İBB davasıyla tutuklanmam” ifadesine de yer vererek, “Aynı kanaati paylaşıyorum. Türkiye’de aklı başında herkes aynı kanaati paylaşıyor” dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin yaşanacağına dikkat çekerek, “Bu devlete güvenin” dedi. Ayrıca, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifası ve sonrasındaki gelişmelere de değindi. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının durumu kurtarmak için bir yol olduğunu belirtti.

Özel, Çerçioğlu’nun durumunun çok farklı olduğuna ve bunun sonuçlarının haksızlık doğurabileceğine vurgu yaparak, “Aydın tarihinin en büyük mitingi kendisine karşı yapıldı” dedi. Özellikle, partideki destekçilerin kendisine olan tepkisini ifade ettiklerini belirtti. “Aydın’da yükselen ‘Özlem istifa’ sloganlarını unutmayacağız” şeklinde ifadeler kullandı. Özlem Çerçioğlu hakkında daha fazla bilgiye ve belgelerle açıklama yapmazsa, kimseyi haksız yere karalamaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Özel, katılımcılara ve destekçilerine güven vermeye devam ederken, ülkede demokrasi ve adaletin sağlanması yönünde geliştireceği projeleri aktarmaya devam edeceğini belirtti. Ülkeyi özgürleştirmek için çabalara devam etmenin gerekliliğini vurguladı.