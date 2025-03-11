Özgür Özel: Anayasaya Uymayanlarla Masaya Oturmayız

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda çeşitli konularla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Sokak Hayvanlarına Dikkat Çekti

Özel, son günlerde sokak hayvanları ile ilgili yaşanan saldırıları örnek göstererek, “Konya’da 2 yaşında Rana bebek sokak köpeklerinin saldırısıyla feci şekilde can verdi. Bugün de sabah Erzurum’da 10 yaşındaki Muratımız saldırıya maruz kaldı. O da yaralı.” dedi. Sokak hayvanlarının popülasyonunu artıracak olan yeni yasaların sonuçlarının tehlikeli olduğunu vurgulayan Özel, “Bu yasa ne hayvana ne insana sağlık, huzur verecek bir yasa değildir.” diyerek yasayı düzeltmek için hayvanseverlerle tekrar bir araya gelinmesi gerektiğini belirtti.

Kartalkaya Yangınına İlişkin Hesap Soracak

Özel, Kartalkaya’daki yangın faciasında hala bilirkişi raporunun olmamasından şikayet etti. “Bugün 49’uncu gün.” diyen Özel, “36’sı çocuk, bebek 78 canımızın hesabını sormaya, bu meselenin peşini bırakmamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Brüksel’deki Görüşmeler

Özel, Avrupa Parlamentosu’na yaptıkları ziyareti değerlendirirken, Türkiye-AB ilişkilerinin iki tarafın da çıkarına olduğunu vurguladı. “Hatanın büyüğü Türkiye’nin değil, 22 yıldır Türkiye’yi yöneten hükümetin.” diyen Özel, Türkiye’nin çağdaş dünyanın dışında kalmaması gerektiğini belirtti.

Sağlık Çalışanlarının Mağduriyeti

Türkiye’de sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet sorununa da değinen Özel, “70 binden fazla sağlık çalışanı şiddet mağduru olmuş.” diyerek bu durumun acilen çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Çayırhan’ın Özelleştirilmesi ve Sonrası

Özel, Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi konusunu eleştirerek, “Çayırhan’ı geri alacağız.” dedi. Özelleştirmenin ülkeye ve işçilere zarar verdiğini vurguladı.

TÜİK’e Eleştiri ve Ekonomi Üzerine Notlar

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına itibar edilmediğini söyleyen Özel, “Türkiye’nin yüzde 85’i açıklanandan daha fazladır.” diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Belediyelere Yönelik Soruşturmalar ve İddialar

Özel, belediye başkanları üzerinde süren hukuksuz soruşturmaları eleştirerek, “Belediye başkanlarımızı abuk sabuk iddialarla içeride tutmaya devam ediyorlar.” dedi.

İftar Hesaplaması ile İlgili Eleştiriler

İftar maliyetlerine de değinen Özel, besicilere destek verilmediğini belirterek, “Zincir lokantalara yapılan anlaşmalar haksız.” yorumunu yaptı.

Kent Lokantalarının Başarısı

Özel, belediyelerin kent lokantaları projesinin başarısından bahsetti ve bu lokantalarda yemek fiyatlarının nasıl değiştiğini anlattı.

Vedat Milor’a Açılan Soruşturmaya Tepki

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor’a yönelik soruşturmaya da değinen Özel, “Bu kent lokantasının reklama mı ihtiyacı var?” diyerek eleştiride bulundu.

Dem Parti Görüşmesine Dair Vurgular

Demokrat Parti ile olan görüşmelerdeki tutumlarını da açıklayan Özel, “Kürt sorunu, demokratikleşmeyle çözülmelidir.” dedi.

CHP’de Yeni Üye Sayısı ve Seçim Duyurusu

Son olarak yeni üye sayılarından bahseden Özel, hedeflerinin 1 milyon 750 bin üye olduğunu belirtti. 23 Mart’taki seçimlerde katılımcı olması gerektiğinin altını çizen Özel, “Gel, seç ve tarihe geç.” çağrısı yaptı.