Özgür Özel: Asgari Ücret 39 Bin TL Olmalı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda partililere hitap eden Özgür Özel, asgari ücret ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini vurgulayan Özel, işverenlere de destek sağlamanın önemine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Asgari ücretin, iktidar öncesi dönemde 7 çeyrek altın değerinde olduğunu, şu anda ise sadece 2 çeyrek altın alındığını belirten Özel, “En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1 buçuk çeyrek altın alıyor. Asgari ücrete zam yapılacak. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. Bunun için işverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmelidir” dedi.

MAAŞLARDA DENGELENME TALEBİ

Özel, asgari ücretin niyet edildiği gibi 27-28 bin TL değil, 39 bin TL olması gerektiğini ifade etti. “Veren için 29, alan için 39 bin lira olmalı, verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir. 39 bin lira asgari ücret haktır, ancak buna mutlaka işverene prim desteği sağlanmalıdır” açıklamasında bulundu. Devletin asgari ücretlilerin arkasında durması gerektiğini vurgulayan Özel, “Kayseri’den söz veriyorum; gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacaktır” şeklinde konuştu.