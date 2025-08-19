Özgür Özel Aydın’da Seçim Yenileyin Çağrısı Yapıyor

Aydın’da Miting Düzenlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde gerçekleştirilen kent mitingleri çerçevesinde Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlıklı bir miting yapıldı. Mitingle ilgili olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öncesinde CHP Aydın İl Başkanlığı’nı ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen bu etkinliğe, CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mitingde bir konuşma yapan Özel, “Aydın milli mücadelenin simge şehridir. Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın, yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP’den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanlar, Aydın’ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar” diye belirtti.

Siyasi Kapkaç Olayı Üzerine Değindi

Özel, sözlerini devam ettirerek, “Seçime günler kala kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bu meydana toplayıp bu meydanda bu kalabalığı bulamayanlar görsün ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın’ın iradesi bu meydandadır. Bu meydan milletin meydanıdır. ‘AK Parti’nin kalesi’ denilen yerlerde inanılmaz kalabalıklar topluyoruz. Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Varsa bizim kalemiz millete feda olsun. Bu meydana bakın Aydın milletin, milli iradenin kalesidir. Bu meydandan istifa talebi yükseliyor. Bu alelade bir istifa talebi değildir. Duymayan kulaklar duysun, millet emanetini geri çağırıyor.” diye ifade etti.

Aydın’ın Gündemi ve Seçim Talepleri

Özel, konuşmasında, CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da sert eleştirilerde bulundu. “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. Bu süreçte Aydın’da belediye meclis çoğunluğu CHP’dedir. Seçim sonuçları ortadadır. Aydın’ın iktidarı CHP’dir. Bir tane adı ‘sözde efe, topuklamış, topuğu kırılmış efe’ camın arkasından buraya bakarken, yüz binlerce efe Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bakıyor. Aydın’da yüzbinler oyunu, emanetini geri istiyor. Aydın seçimlerini yenileyelim.” şeklinde konuştu.

Sandık Çağrısı Yaptı

Özel, “Seçimlerde alamadıkları belediyeyi rüşvetle, şantajla, yankesicilikle almaya çalışanlar Aydın’a verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. CHP iktidarında sözlerin tamamını tutmak boynumuzun borcudur. Genel başkanınız çetindir, sözümüz sözdür. Sandığı getir, kimin belediye başkanı olacağına Aydın karar versin.” diyerek taleplerini iletti.