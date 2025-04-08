Özgür Özel, Bahçeli’ye CUNTACI yanıtı

ÖZEL’DEN BAHÇELİ’YE CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Özel, Bahçeli’nin daha önceki bir videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bahçeli bana, ‘Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır’ demiş. Yanıtını, ‘henüz sarayla ortak olmayan’ Bahçeli’nin kendisi versin: ‘Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir.’ Sayın Bahçeli: Millete yoldaş olun, darbecilere değil! Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil!”

BAHÇELİ’NİN TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in “cunta” açıklamalarına karşılık vererek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır” ifadelerini kullanmıştı.