Özgür Özel, Çerçioğlu’nu eleştirdi

İKİ SİYASİ LİDERİN BULUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Silivri’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Özellikle İBB soruşturması kapsamında tutuklanıp sonrasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın Aydın Belediyesi’nde en çok çalıştığını belirten Özel, “Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır.” şeklinde konuştu.

CHP’Lİ VE AK PARTİLİLER ARASINDAKİ FARK

Özel, yaptığı açıklamalarda adalet vurgusu yaparak “Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar.” ifadesini kullandı. Ayrıca Özlem Çerçioğlu’na seslenerek, “Ya içeri atıl, ya da gel partime katıl.” dedi. Yeni politik süreçten bahseden Özel, “Olay bundan ibarettir.” diyerek dikkatleri çekti.

AYDIN’IN GELECEĞİNE VURGU

Özlem Çerçioğlu’nun kendisini suçsuz olarak nitelendirdiğini aktaran Özel, bu haksızlığa karşı içeride bulunan insanların mertlik gösteremediğini ifade etti. “Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın’ı? Yazıklar olsun.” diyen Özel, Aydın’ı yeniden alacağına olan inancını dile getirdi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dakikalar önce yaptığı konuşmada yarın partilerine katılımların olacağını belirtmesi dikkat çekti. Erdoğan, salondakilere “Ne kadar Aydın var burada?” sorusunu yöneltmesi ise Özlem Çerçioğlu’nun partisine katılacağı iddialarını güçlendirdi.