Özgür Özel: CHP’nin Tüm Planı Ekrem’dir

CHP’NİN PLANLARI EKREM İMAMOĞLU ÜZERİNE KURULU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmaların ardından Beylikdüzü’nde düzenlenen mitinge katıldı. Burada gerçekleştirilen konuşmasında, “Bize soruyorlar, ‘B planınız var mı, C planınız var mı?’ diye. CHP’nin A planı da B planı da C planı da Z planı da Ekrem İmamoğlu’dur” açıklamasını yaptı. Özel, devamında, “Madem ki 1 milyon 750 bin CHP üyesinin yüzde 95’i sandık başına gitmiş ve iradesini İmamoğlu’ndan yana koymuştur, bundan sonra CHP’nin Ekrem Başkan dışında bir seçeneği yoktur. Onu alıp getirmek, aday etmek ve hep birlikte arkasında durmak üzere yola çıkmışızdır” dedi.

TUTUKLAMALARIN ARDINDAN TAHLİYELERİN GÜNDEMİ

İstanbul’da gerçekleştirilen gösterilere yönelik açıklamalarda bulunan Özel, İBB’ye ilişkin soruşturmalar çerçevesinde tutuklananların büyük çoğunluğunun tahliye edildiğini belirtti. Geriye kalanların da bir an önce serbest bırakılması gerektiği vurgusunu yaptı.

EYLEMLERİ SÜRDÜRECEKLER

Özel, planladıkları etkinliklerle ilgili de bilgi verdi. Her hafta sonu bir büyük ilde “Ekrem Başkan’a özgürlük” diyerek miting yapacaklarını ifade etti. Ayrıca “Her çarşamba İstanbul’da bir gece mitinginde buluşacağız” şeklinde sözler sarf etti. Özel, bu eylemleri sonuç alana kadar devam ettireceklerini belirterek, “Murat Başkan çıkıp gelince, Ekrem Başkan çıkıp gelince ve önümüze erken seçim sandığı gelince o zaman sonuç alacağız” dedi.