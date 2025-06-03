Özgür Özel, CHP’ye kayyum tehdidine sert tepki!

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP’ye yönelik kayyum iddialarına ilişkin konuşan Özel, “İBB kayyumunu 7 gün 7 gece Saraçhane’deki milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak CHP’ye hazırladıkları planı püskürttük. CHP grubuyla, parti meclisiyle, 81 il başkanıyla, 2 milyon üyemizle buradayız hodri meydan. Atatürk’ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız. Bir önceki kayyum karşı kafede oturuyordu. 5’e 20 kala nasıl yolladıysak; Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Biz buradayız partimizin başındayız. Teslim olmayız, biz kazanacağız. Erdoğan gidecek CHP kalacak” dedi.

EKONOMİK SIKINTILARA DİKKAT ÇEKTİ

Özel, ekonomik şartların toplumun en kırılgan kesimlerini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2022’de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL’ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu. Her ay emeklinin cebinden TÜİK marifetiyle para çalınıyor” şeklinde konuştu. Özel, ayrıca İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı rakamların da gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bu mücadeleye omuz verirseniz hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI

Özel, Türkiye’deki işsizlik oranına da dikkat çekerek, “3 kişiden biri işsiz memlekette. Kadın işsizlik oranı yüzde 40, genç işsizlik yüzde 37,5. O salondan çık. Sokağa çık, pazara çık; işsizliği gör, yolsuzluğu gör, enflasyonu gör” dedi. Devamında, “Millet onu görmeni duymanı, ona verdiğin sözleri tutmanı bekliyor” diye ekledi.

İFTİRALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Özel, iktidarın kendisine yönelttiği iftiralara da değinerek “Millete verdiği sözü tutmayıp, yapmayacağım dediğin şeyi yapıyorsan meşru değilsin o koltukta bir gün bile oturamazsın” dedi. Ekrem İmamoğlu’na atılan iftiralardan birini ispatlamanın mümkün olmadığını ifade eden Özel, “Biz bu filmi daha önce gördük” diyerek geçmişte yaşanan benzer olayları hatırlattı.

YOLSUZLUK SUÇLAMALARI VE İFADELER

Özel, Türkiye’de gerçekleştirilen ihalelere de dikkat çekerek, “Bunların hepsi ortada dururken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 3 gizli tanıkla insanların onur ve haysiyetine saldırıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “560 milyar TL’lik yolsuzluk dediler, İBB’nin 6 yıllık gelir ve kazancının tamamı 497 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı” şeklinde konuştu. Özel, yandaş medyanın yaydığı yanlış bilgilere karşı da eleştirilerde bulundu.