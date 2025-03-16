Özgür Özel: Demirtaş’ın Özgürlüğü Sağlanmalıdır

ÖZEL’DEN DEMİRTAŞ’A DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz hafta yayımlanan yazısı hakkında Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, Demirtaş’ın “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir” ifadesini överek, deneyimli siyasetçinin barış ve huzur sürecine sağladığı katkının önemine vurgu yaptı ve onun özgürlüğüne kavuşması için çağrıda bulundu.

DEMİRTAŞ’IN YAZISIYLA BİR UMUT DOĞUYOR

Özel, Demirtaş’ın yazısını “büyük bir memnuniyetle” okuduğunu belirterek, “Demirtaş’ın ‘Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi hepimizindir’ ifadesiyle, CHP’nin yıllardır savunduğu ‘Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ vizyonuna verdiği destek için teşekkür ediyorum” dedi. Bu anlayışın, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde kritik bir katkı sunduğunu ifade eden Özel, yazının barış ve huzur mesajlarını ön plana çıkardığını söyledi.

MAĞDURİYET SONLANMALI

Özel, Türkiye’nin Ortadoğu’daki sorunlu dönemde huzur ve barışa ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Bunun için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gereklidir” şeklinde konuştu. Adalet Bakanlığı ile ilgili bir çağrı yapan CHP lideri, “AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemleri hızlıca başlatılmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” dedi. Özel, bu adımın demokratikleşme için yeni bir başlangıç olacağına inandığını dile getirdi.

HAK İHLALLERİ SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

CHP olarak Türkiye’nin sorunlarının çözümünü demokratikleşmede gördüklerini belirten Özel, “Aydınların, aktivistlerin, meslek örgütü temsilcilerinin, seçilmiş siyasetçilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin hapiste tutulması, Türkiye’ye ve sürece fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı. Demirtaş’ın serbest kalmasının, bölgede istikrar ve Türkiye’de demokratikleşme için önemli bir fırsat olacağını savundu.

DEMOKRASİ İÇİN ATATÜRK’ÜN İLKELERİNE BAĞLIYIZ

Özel, demokrasi ve barış taleplerinin kişisel siyasi avantajlar için istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. “Sorunların çözümü, mevcut anayasayı ihlal eden yaklaşımlara son vermek ve demokratikleşme için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle mümkündür” diyen Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin rehber olarak alınacağını aktardı. CHP’nin, Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini ekledi. Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz.