Özgür Özel’den Dursun Çiçek Açıklaması

ÖN SEÇİMDE SÜRPRİZ GELİŞME

Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde dün önemli bir olay gerçekleşti ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimdeki rakibi ortaya çıktı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Özel, tv100’e özel yaptığı açıklamada “Sonuçta grubumuz takdir edecek. Herkes Dursun Bey’i tanıyor. Eğer 20 kişi Cumhurbaşkanı adayı olmasını uygun görürse o zaman ön seçimde yarışacak” şeklinde ifadelerde bulundu.