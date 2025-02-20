Özgür Özel’den Dursun Çiçek Açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde dün beklenmedik bir olay yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimdeki rakibi netleşti. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100’e özel bir röportaj verdi. Özel, “Sonuçta grubumuz takdir edecek. Herkes Dursun Bey’i tanıyor. Eğer 20 kişi Cumhurbaşkanı adayı olmasını uygun görürse o zaman ön seçimde yarışacak” ifadelerini kullandı.