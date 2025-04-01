Özgür Özel’den Erken Seçim Talebi

CHP’NİN BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ

Bu yıl CHP, diğer siyasi partilerle bayramlaşma geleneğini sürdürmedi. Genel Başkan Özgür Özel, partililerle birlikte Saraçhane’deki İBB binasında bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, “Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri’de tutmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız.” sözlerine yer verdi.

POLİSİ HEDEF GÖSTERME YOK

Özel, içeriğinde polisi doğrudan hedef gösterecek hiçbir şey bulundurmadıklarını özellikle vurguladı. Ayrıca, “Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu’nun arkasındadır milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

DÜNYA SİYASET TARİHİNDE BİR İMZA KAMPANYASI

Özel, dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattıklarını belirtti. “‘Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum’ diyen ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz.” diyerek, kampanyalarının devam edeceğini açıkladı.