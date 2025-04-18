Özgür Özel’den Kayyum Beklentisi Açıklaması

KAYYUM TARTIŞMALARI VE PARTİKENETLENMESİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum tartışmalarının parti içinde bir birliktelik oluşturduğunu belirtiyor. “CHP’ye kayyum atanma olasılığını ilk baştan beri söylüyorum.” diyen Özel, hukuki olarak her yere kayyum atanabileceğini, ancak bunun siyasi açıdan mümkün olmadığını ifade ediyor.

KARŞI DURUŞ VE TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ

Özel, bu konu hakkında, “Sayın Bahçeli de aynı şeyi söylüyor. Biz buna karşı resti çektik, kurultayı yaptık. Şimdi kendi ayaklarına dolaştı.” diyor. Bu durumdan etkilenenlerin, strateji değiştirip kayyum önerisine karşı saldırıya geçtiğini vurgulayan Özel, “Kayyum diyen doğru söylemedi ama üç aydır onun dediğini söyleyene ne demeli?” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.