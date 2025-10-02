Gündem

Özgür Özel'den Meclis Resepsiyonu Açıklaması

GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na düzenlediği ziyaretin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasi liderlerin yer aldığı görüntüler hakkında görüşleri sorulan Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

MECLİS TARTIŞMALARI VE PROTESTO

Özgür Özel, “Bir ülkede yasama yılı açılıyorsa ve yasama yılı açılırken ülkenin Cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken o ülkenin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisi ve tüm anketlerin birinci partisi, o Meclis’in kurucu partisi yoksa burada herkesin oturup bir düşünmesi lazım. Partilerin tavırları, tutumları kendileri açısından, kendi yetkili organlarında değerlendirilip kararlaştırılır. Biz protesto ediyoruz diye herkes protesto edecek diye bir şey zaten beklemedik. Hatta hiçbir partiye çağrıda da bulunmadık. Baskı altında olan biziz. Onun dışında diğer siyasi liderler, Meclis’in çalışması sırasında Meclis Başkanı açılıştan sonra davet eder, giderler.” ifadelerini kullandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Özel, Sumud filosuna gerçekleştirilen saldırıya da değinerek, “Sumud filosuna saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 tane bizim vatandaşımızın da dünyadan gelen tüm aktivistlerin de tutuklanması, uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur.” dedi.

