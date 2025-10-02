Özgür Özel’den Meclis Resepsiyonu Açıklaması

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasi liderlerin bir arada olduğu görüntüler soruldu. Özel konu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bir ülkede yasama yılı açılıyorsa ve yasama yılı açılırken ülkenin Cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken o ülkenin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisi ve tüm anketlerin birinci partisi, o Meclis’in kurucu partisi yoksa burada herkesin oturup bir düşünmesi lazım. Partilerin tavırları, tutumları kendileri açısından, kendi yetkili organlarında değerlendirilip kararlaştırılır. Biz protesto ediyoruz diye herkes protesto edecek diye bir şey zaten beklemedik. Hatta hiçbir partiye çağrıda da bulunmadık. Baskı altında olan biziz. Onun dışında diğer siyasi liderler, Meclis’in çalışması sırasında Meclis Başkanı açılıştan sonra davet eder, giderler.”

SUMUD FİLOSUNA YAPILAN SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ

Özgür Özel, Sumud filosuna yöneltilen saldırı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Özel, “Sumud filosuna saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 tane bizim vatandaşımızın da dünyadan gelen tüm aktivistlerin de tutuklanması, uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur” şeklinde konuştu.