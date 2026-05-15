Özgür Özel’den Özkan Yalım İddialarına Sert Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde ortaya attığı iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Yalım’ın dile getirdiği tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

WHATSAPP İDDİALARINA CEVAP

Sosyal medyada yayımlanan ve kendisiyle Yalım arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarının geçerliliği bulunmadığını vurgulayan Özel, şu ifadelerde bulundu: “O yazışmalar bende yok. Eski telefonumu özel kaleme verirken WhatsApp’ımı komple kaldırdım. Arada benim yazdığım ve Özkan’ın söylediği şeylerin kaldırıldığına inanıyorum. Eğer gerçekten parayla ilgili bir mesele olsaydı, neden silinsin? Bizim aleyhimize sonuç doğursun diye o yazışmaların ya da fotoğrafların silinmiş olduğunu düşünüyorum. Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak. Özkan Yalım’ın telefonunun incelenmesini isteyeceğiz. Görünen o ki, yazışmada bizim lehimizde bir şey var.”

SOMUT ŞİKAYET GÖRÜLMEDİ

Özel, “Yalım’la ilgili 2025 Ağustos’unda partimize ulaşan şikayetler var mı?” sorusuna, “Resmi ve somut olarak ulaşan bir bilgi yoktu. Ulaştığı an hemen işlem yapıyoruz. Uşak’tan özel bir bilgi gelmedi” yanıtını verdi.

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nda, bazı delegelerden oy almak için iş vaadi verildiği iddialarına karşılık veren Özel, “O çocukların biri 5 yaşında, diğeri 8. Söylediği hiçbir şey doğru değil. Delegelerin kimlikleri belli, mahkemeye başvurduk. 12 kişi dinlendi ama hiçbiri ispat koyamadı” dedi.

İHRAÇ TALEBİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yalım’ı ihraç edebilme sürecine dair gelen bir soruya yanıt veren Özel, “Böyle bir şey söz konusu değil. İhraç için MYK toplantısının olması gerekiyor. Yalım’ı MYK’da disipline verdik ve savunmasını istiyoruz. Savunmanın süresinin dolduğu gün olağanüstü toplantı yapılarak atılmıştır” şeklinde konuştu.

YALIM’IN ADAYLIĞI HAKKINDA

Özkan Yalım’ın 2015’teki ön seçimden birinci çıktığına dikkat çeken Özel, Yalım’ın belediye başkan adaylığı sürecine dair şu bilgileri aktardı: “Ankete girenlerden en yüksek sonucu almıştı. Uşak milletvekilimiz, başka bir isim bulmuş ve onu önermek istemişti. Ancak bu kişi, yine Özkan’ın önünde kalamadı.”

EMİN OLDUĞUM BİR MEVZU VAR

Son günlerde AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yönelik tehdide dair konuşan Özel, “Yüzde 100 eminim ki, eşine yönelik bir durum söz konusuydu. O gün mesajı yanıtlamadı” ifadelerine yer verdi.

GÜNDEME OTURAN MESAJ

Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında geçtiği iddia edilen bazı WhatsApp yazışmalarına dair kamuoyunda yer alan haberlerde, Özel’in Yalım’a, “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” mesajını gönderdiği, Yalım’ın ise “Tamam” yanıtı verdiği bilgisi öne çıktı. Ayrıca Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, Özgür Özel’in kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ve bu parayı teslim ettiğini iddia etti.