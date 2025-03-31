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Özgür Özel’den Seçim ve İmamoğlu Çağrısı

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CHP BAYRAMLAŞMADI

Bu yıl CHP, siyasi partilerle bayramlaşma gerçekleştirmedi. Genel Başkan Özgür Özel, partililerle birlikte Saraçhane’deki İBB binasında bir araya geldi. Basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, “Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri’de tutmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız.” şeklinde konuştu.

POLİSİ HEDEF GÖSTERMEYİ REDDEDİYOR

Özel, parti olarak polisi doğrudan hedef gösterecek bir eylem içinde olmadıklarına dikkat çekti. “Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu’nun arkasındadır, milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefet, müstakbel iktidarın arkasındadır.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA SİYASİ TARİHİNDE BİR İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatmış olduklarını dile getiren Özel, “Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum” diyenlerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

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