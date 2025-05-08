Özgür Özel’den Sert Beyazıt Mesajı

CHP’NİN DEVAM EDEN PROTESTO MİTİNGLERİ

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek amacıyla düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine devam ediyor. 7 Mayıs 2025 akşamı İstanbul’un tarihi Beyazıt Meydanı’nda gerçekleşen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, on binlerce vatandaşa seslendi. Bu mitingde, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun gönderdiği mektup okundu ve aydınlatma ekipmanlarıyla ilgili bir tartışma yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERİYOR

Özgür Özel, konuşmasında Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde kendisine yönelik saldırıya değinerek, “Muhalefet evine dönsün isteyenler bir mektup yazdılar. Onu da bir evlat katiliyle yolladılar. O mektubu yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı’dır” dedi. Nazım Hikmet’in “Hürriyet Kavgası” şiiriyle konuşmasına başlangıç yapan Özel, meydanın karartılmasına yönelik tepki göstererek, “Bu coşkuyu gölgelemek isteyenler, meydanı aydınlatmamıza izin vermek için her şeyi yaptı” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine de karşı çıkarak, “200 bin genç, asıl senin diplomanı sorguluyor” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Mitingde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okudu. Mektubunda İmamoğlu, “Bu akşam, İstanbul’un tarihi meydanlarından birinde demokrasi nöbetindeyiz. İstanbul’un muhafızları olarak, Beyazıt Meydanı’nı tarihi dokusuna uygun olarak yeniden İstanbul’a kavuşturduğumuz için kıvançlıyız” ifadesini kullandı. Ayrıca, 6 Mayıs’ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anarak, “Üç fidanı koparanlar, halkın tam bağımsızlık ve demokrasi talebini boğmak istiyordu. Ama bu adaletsizliğin vicdanlarda açtığı yara hiç kapanmadı” şeklinde belirtti. Diplomasının 18 Mart’ta iptal edildiğini ifade ederek, “Devletin verdiği resmi diplomanın siyasi amaçlarla geçersiz sayıldığı bir ülkede, Türk Liramız değerini yitirir. Paramız işte bunun için pul oldu” dedi.

AYDINLATMA EKİPMANLARI ÜZERİNDEN YAŞANAN TARTIŞMA

Miting öncesinde CHP’nin alana getirdiği aydınlatma ekipmanları, emniyet tarafından içeri alınmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Işıklarımızı sokmadılar. Türkiye’yi karartanlar, burayı da kararttığını mı sanıyor? Bu ülke aydınlanacak” diyerek duruma tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile emniyet yetkilileri arasında da bir tartışma yaşandığı bildirildi. Özel, meydandaki karartmaya karşı vatandaşlardan telefonlarının ışıklarını açmalarını istedi.

İMZA KAMPANYASI VE MITING ÇAĞRISI YAPILDI

Özel, İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi için başlatılan imza kampanyasında 14 milyon 800 bin imzanın toplandığını belirtti. “Bu imzalar bizim namusumuza emanettir” diyerek vatandaşları CHP’nin il ve ilçe binalarından imza kampanyasına katılmaya çağırdı. İmamoğlu ise sosyal medya üzerinden diplomasını paylaşarak, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” çağrısı yaptı.