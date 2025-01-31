Özgür Özel’den Teğmenlerin İhraç Edilmesine Tepki

ÖZEL’DEN İKTİDARA SUÇLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iktidarın yeni bir utanç kararına imza attığını dile getirdi. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen beş teğmenin ve üç komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini belirtti. Özel, bu kararın, kışlaya siyaset sokan ve Atatürk düşmanı zihniyetin bir yansıması olduğuna dikkat çekti. “Atatürk’ün kurduğu orduda, ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir.” ifadelerini kullanan Özel, ordudan ihraç edilen teğmenlerin Atatürkçü komutanların darbeye karşı durduğunu, ancak 15 Temmuz’daki darbe girişimini orduya sokanların da iktidar mensupları olduğunu belirtti.

YEMİN DISİPLİNSİZLİK İÇERMİYOR

Özel, kılıçlı yemin töreninin disiplinsizlik içermediğine vurgu yaptı. “Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz.” diyen Özel, “Ne yaparsanız yapın; Türk Ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür.” şeklinde konuştu. Ayrıca, dönem 1’incisi Ebru teğmenin, “İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.” sözlerine atıfta bulunarak, ordularına karşı ciddi bir hata yapılmasının önüne geçilmesini istedi. Özel, iktidara geldiklerinde teğmenleri kayıpsız bir şekilde şanlı üniformalarıyla buluşturacaklarına dair söz verdi. Aynı zamanda bu karara ortak olanlardan hesap soracaklarını belirtti.