Özgür Özel’e Saldıran Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı!

ÖNDER İÇİN DÜZENLENEN TÖREN

Önder için gerçekleştirilen törenin ardından AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, burada bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalarıyla birlikte güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın S.T. (66) olduğu belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

SALDIRGANIN AÇIKLAMALARI

Gözaltında olan S.T, polise verdiği ilk sözlü ifadesinde yaşadığı durumu anlattı: “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.”