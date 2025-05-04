Gündem

Özgür Özel’e Saldıran Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı!

ozgur-ozel-e-saldiran-kisinin-ifadesi-ortaya-cikti

ÖNDER İÇİN DÜZENLENEN TÖREN

Önder için gerçekleştirilen törenin ardından AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, burada bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalarıyla birlikte güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın S.T. (66) olduğu belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

SALDIRGANIN AÇIKLAMALARI

Gözaltında olan S.T, polise verdiği ilk sözlü ifadesinde yaşadığı durumu anlattı: “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.”

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Sürücüye 14 Bin Cezası

Diyarbakır'da tehlikeli sürüş yapan M.F.İ.'ye 14.413 lira ceza kesildi. Trafik ekipleri, sosyal medya paylaşımları sonrası duruma müdahale etti.
Gündem

Bahçeli’den Saldırı Açıklaması Geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreninde saldırıya uğramasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.