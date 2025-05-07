Özgür Özel’e Tehdit Eden Gözaltında

ÖZGÜR ÖZEL’İ TEHDİT EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, evlat katili olarak bilinen Selçuk Tengioğlu adına sosyal medyadan tehdit gönderen bir başka kişi gözaltına alındı. Özgür Özel, pazar günü Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden dönerken saldırıya uğramıştı. Bu saldırının, iki evladını öldüren ve 2020 yılında şartlı tahliye olan Selçuk Tengioğlu tarafından yapıldığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN YAPILAN TEHDİTLER ÜZERİNE OPERASYON

Sosyal medya platformunda “Selçuk Tengioğlu” adıyla açılan bir hesaptan Özgür Özel’e yönelik tehditler yapılınca, güvenlik güçleri harekete geçti. Tehditleri gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” ve “suçu ve suçluyu övmek” gibi suçlamalarla gözaltında olduğu bildirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu ve Anadolu Adliyesi’ndeki işlemler devam ediyor.

ÖNCEKİ GÖZALTILAR VE TEHDİTLER

Özgür Özel’e yönelik daha önce de sosyal medya üzerinden tehditler savuran bir başka şüpheli, Trabzon’da yakalanarak tutuklanmıştı. Bu tehditler ve saldırılar, güvenlik güçlerinin dikkatini çekiyor ve durumu ciddiyetle takip ediliyor.