Özgür Özel’e Yılmaz Özdil’den Sert Tepki

OLAYIN YANKILARI DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının etkileri sürüyor. 5 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde bulunan Özel, kalabalık arasında Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından yüzüne tokat atılmasıyla saldırıya uğradı. Saldırgan, mahkemeye çıkarılarak “kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Olay sonrasında kamuoyunda güvenlik önlemleriyle ilgili tartışmalar gündeme geldi.

GÜVENLİK ELEŞTİRİLERİ VE YILMAZ ÖZDİL’İN SÖZLERİ

Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’ye çıkarak saldırıya uğrayan Özgür Özel hakkında “Armut gibi geziyor” şeklinde açıklama yaptı ve yeterli güvenlik önlemleri alınmadığını belirtti. Bu sözler olayın ardından gelişen tartışmaları daha da alevlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ

Özgür Özel, bugün Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında, Özdil’in açıklamalarına karşı bir duruş sergilemeyen kanal yönetimine sert tepki gösterdi. “Sana o ‘geri vites’ sözlerini yedirirler” diyen Özel, “…cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar.” diyerek durumu açıkladı ve Özdil’in eleştirisinin haksız olduğunu vurguladı. Özel, “O geri vitesi yedirirler adama” ifadeleriyle de tepkisini dile getirdi.

SÖZCÜ TV HAKKINDAKİ KONUŞMALARI

Özel, programda sunucu İpek Özbey ile de gerilim yaşadı. Sözcü TV hakkında “Bunu söyleyen adamı, sen çıkarıyorsun” diyen Özel, kuruluşun yayın politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Konuya dair, “Bir kişinin ismini söylemek yerine ona hakaret ediyor.” diyerek tepkisini açıkladı.

YILMAZ ÖZDİL’DEN CEVAP

Özgür Özel’in tepkisine Yılmaz Özdil, sosyal medya üzerinden yanıt verdi. “Beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım” diyerek cevap veren Özdil, “Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin… sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani.” ifadelerini kullandı.