Özgür Özel Emeklilere Özel Çözüm Önerileri Sunuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, “Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse grubumuz iki elini birlikte kaldırıp oy verir. Eğer getirmezse bu Meclis sarayın memurun değil ki. Bu Meclis’e her parti ayrı ayrı teklif verebilir. Ortak teklif verebiliriz” şeklinde konuştu. Toplantıda emeklilere yönelik kapsamlı bir program üzerinde duracaklarına dikkat çeken Özel, “Birazdan emeklilerle ilgili çok kapsamlı, uzun, bütün meseleyi çözüm önerileriyle birlikte konuşacağımız bir grup toplantısını, adeta emeklilere özel bir grup toplantısını yapacağız” dedi.

HÜKÜMETİN ELEŞTİRİSİ

Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup toplantılarına yönelik eleştirilerde bulunarak, “Teknolojik imkanlardan yararlanıp ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatıyla gelip de burada bir partinin genel başkanlığını yaparken CHP gibi bir partiye iftiralar hakaretler dönüp doluşup kendi yaptığını CHP’yi suçlayan bir dil var” ifadelerini kullandı. Buna ek olarak, Erdoğan’a yönelik, “Bunu doğru anlatın, Erdoğan’ı demokrasiye davet edin” diye seslendi.

ANTİ-ABD POLİTİKALARI

Özel, Erdoğan’ın Türkiye’nin anti-Amerikancı duruşunu eleştirdiğini belirterek, “Washington’ı kızdıran anti-Amerikanizmin faturasını CHP’ye kesti” dedi. Erdoğan’ın geçmişte Amerika’ya vermiş olduğu sözleri hatırlatan Özel, “Erdoğan, o Amerikancı Erdoğan, ‘CHP’nin ABD karşıtıdır, talihsizliktir’ diyen Erdoğan” diye belirtti. Özel, bunun yanı sıra Türkiye’nin yargı darbesi yaşadığını ve buna teslim olmayacaklarını vurguladı.

ALEVİLERİN SORUNU

Toplantıda Alevi katliamı ile ilgili bir açıklama da yapan Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tutumunu eleştirerek, “Suriye’de Müslümanlar ölürken ses çıkarmayanlar, Alevi katliamı var diye şimdi konuşuyorlar” dedi. Bu bağlamda, Alevilerin durumunu ele alarak, CHP’ye yönelik iftiraların artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

EMEKLİLERİN DURUMU

Özgür Özel, emekli maaşlarının artırılmasına yönelik tekliflerini sunarak, “Asgari ücret 39 bin lira olmalıdır, emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır” dedi. Geçtiğimiz hafta Meclis’te yapılan tartışmalara dikkat çekerek, “CHP’nin Genel Kurul’daki emekli nöbeti” ile birlikte emeklilerin hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, emeklilerin enflasyona karşı kayıplarına vurgu yaparak, “Bugün verdikleri emekli maaşı 2 çeyrek altın almıyor” şeklinde ifade etti.

ANKARA SU SORUNU

Toplantısında su kesintilerine de değinen Özel, Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a olan desteklerini belirtti. Yavaş’ın su sorununa karşı aldığı tedbirleri öven Özel, “Mansur Yavaş bu konuda her türlü tedbiri almış” dedi.

HUKUK VE SOSYAL HİZMETLER

Özel, çeşitli sosyal yardımlar ve emeklilik sistemine dair hükümetin uygulamalarını eleştirerek, “Devlet kumar oynatmaz” anlayışının çerçevesinde yürütülen yanlış politikaları gündeme getirdi. Ayrıca, bu sorunların sandıkta çözüleceğini belirterek, “Sandıkta değiştirmek dışında başka bir ihtimal kalmadı” dedi.

Yeşilay verilerine dayanarak, Türkiye’de kumar bağımlılığı ve ekonomik sıkıntılarla mücadele konularında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. “Bu sefaleti yaratanlar da, bu rezaleti yaratanlar da AK Parti’nin kara düzenidir” ifadesiyle, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Özel, “Bunların tamamından kurtulacağız. AK Parti’nin kara düzenini yıkmazsak namerdiz” şeklinde konuştu.