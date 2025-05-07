Özgür Özel’i Tehdit Eden Gözaltında!

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i “Selçuk Tengioğlu” adına sosyal medya üzerinden tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı. Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrasında bir saldırıya uğramıştı. 2020 yılında şartlı tahliye olan Selçuk Tengioğlu’nun 2 evladını öldürdüğü ve bu saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

TEHDİTLER ÜZERİNE OPERASYON

Sosyal medya platformunda “Selçuk Tengioğlu” adıyla oluşturulan bir hesaptan Özgür Özel’e yönelik yapılan tehditler sonrasında bir operasyon düzenlendi. Tehditte bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla gözaltına alınırken, evinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelinin Anadolu Adliyesi’nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Özgür Özel’i daha önce de sosyal medya üzerinden tehdit eden bir başka şahıs, Trabzon’da yakalanarak tutuklanmıştı.